Baldanzi, la stellina dell’Empoli che si ispira a Dybala: “Cerco di imparare da lui”

È Tommaso Baldanzi l'eroe della serata, per l'Empoli ma anche per chi insegue l'Inter nella corsa Champions League. Come la Roma, che da quest'anno può contare su uno degli idoli proprio del classe 2003, ovvero Paulo Dybala. Il trequartista dei toscani, stasera match winner a San Siro, ha rivelato i suoi modelli: "Se il mio idolo è Dybala? Non ho idoli in particolare, ma cerco di guardare lui come altri che giocano nel mio ruolo per prendergli qualcosa e migliorare", le sue parole a 'Sky Sport' nel postpartita.