Balbo: “Roma meritatamente prima, ma il calcio italiano ha perso qualità”

Negli anni ’90, a Roma e nella Roma, avere un attaccante che segnava quasi ogni domenica era la normalità: stiamo parlando di Abel Balbo. L’ex centravanti argentino è stato legato ai colori giallorossi dal 1993 al 1998 e poi dal 2000 al 2002, realizzando 78 gol in 146 partite di campionato. In un’intervista al Messaggero Veneto, Balbo ha analizzato il momento del club giallorosso e, allo stesso tempo, ha lanciato un segnale sul livello tecnico del calcio italiano. Riferendosi alla squadra di Gasperini, ha sottolineato il valore del percorso fatto finora: "La Roma è prima in classifica, meritatamente". Al tempo stesso, però, l’ex attaccante evidenzia come questo risultato possa essere anche un campanello d’allarme per il movimento nazionale: "Il calcio che si gioca in Italia ha perso terreno in termini di qualità. Prendete proprio la Roma: è in testa senza un vero centravanti. Sarebbe stato inimmaginabile 25 anni fa".