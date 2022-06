Baggio: “Spero che Zaniolo si riprenda. Gol in finale gli dà fiducia”

Le parole del Divin Codino: "L'Italia ha vinto l'Europeo, penso sia una vergogna, una follia il fatto che non sia prevista una qualificazione di diritto"

A margine dell'evento 'Il talento prende il volo' svoltosi a Fiumicino ed organizzato da Ita Airways, Roberto Baggio ha detto la sua sul futuro della Nazionale parlando anche di Zaniolo: "L'Italia ha vinto l'Europeo, penso sia una vergogna, una follia il fatto che non sia prevista una qualificazione di diritto al mondiale. Spero possa riprendersi come sta facendo Zaniolo: è stato sfortunato e spero possa tornare ai suoi livelli. Il gol in finale di Conference potrà dargli tanta fiducia per il futuro. Il Mondiale in Qatar? Sarà difficile da capire che Mondiale sarà, è la prima volta che sarà in inverno. Sarà una sorpresa per tanti, ma credo che alla fine la tecnica delle squadre uscirà sempre".