Attesi 2000 tifosi della Real Sociedad a Roma: punto d’incontro a Piazza di Spagna

Nelle prossime ore arriveranno nella Capitale i tifosi della Real Sociedad. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo saranno quasi 2000 i sostenitori spagnoli che raggiungeranno Roma. Il punto d'incontro è fissato alle ore 12 a Piazza di Spagna. La speranza è che non replichino i gesti di vandalismo degli spagnoli del Betis. Il club ha messo a disposizione dei bus gratuiti per tutti coloro che dovranno recarsi all'Olimpico. Lo stadio sarà una bolgia e sarà per l'ennesima volta sold out. Ieri mancavano solamente 1500 biglietti.