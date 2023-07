Atletico Madrid, Morata titolare nell’amichevole contro la K-League All Stars

Continua la torunée dell'Atletico Madrid in Corea del Sud. Il club spagnolo sta disputando un'amichevole contro le stelle della K-League. Simeone ha schierato dal 1' Morata e lo spagnolo aveva anche trovato la via del gol, ma è stato annullato per fuorigioco millimetrico. Ieri c'è stato un colloquio di 20 minuti tra l'attaccante e il mister argentino. Il Cholo vuole che l'ex Juventus resti in Spagna e punta ancora molto su di lui. L'Inter e la Roma restano comunque alla finestra e aspettano che l'Atletico abbassi le richieste.