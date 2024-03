Atletico Madrid-Inter, nella curva di casa sventola anche la bandiera della Roma

Si rinnova ancora una volta il rispetto e l'affetto tra i tifosi dell'Atletico Madrid e quelli della Roma. Anche in occasione del match di Champions League tra i colchoneros e l'Inter, nella curva più calda del Wanda Metropolitano, è spuntata una bandiera della Roma. Non è di certo la prima volta che tutto questo accade. L'ultimo episodio si registra qualche mese fa in occasione della sfida tra gli spagnoli e la Lazio. Le tifoserie di entrambe le squadre, nel corso degli ultimi anni, hanno rafforzato ancora di più il loro legame, fino a trasformarlo in un vero e proprio gemellaggio. Stasera un'altra manifestazione di questo splendido rapporto.