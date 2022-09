Atalanta, Zapata sarà fuori per un mese: out con la Roma

Duvan Zapata, nella partita della scorsa giornata di Serie A contro il Torino, ha rimediato una lesione muscolare che lo ha costretto a lasciare immediatamente il campo. Secondo quanto riportato da Il Corriere di Bergamo, il colombiano salterà diverse partite e starà fuori per un mese. Di conseguenza, l'attaccante salterà la sfida contro la Roma in programma il 18 settembre alle 18:00. Una brutta tegola per il tecnico Gasperini che però potrebbe essere l'occasione per lanciare titolare il giovane Hojlund.