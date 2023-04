Atalanta, Zapata: “Mou eccezionale. Contro la Roma i dettagli faranno la differenza”

Il centravanti dei bergamaschi: "Abbiamo ancora otto finali: dobbiamo dare il massimo per vincerle tutte"

"Avere alti e bassi è normale durante la stagione - spiega il centravanti dell’Atalanta Duvan Zapata intervistato da L'Eco di Bergamo - l'essenziale è affrontare le difficoltà. Abbiamo ancora otto finali: dobbiamo dare il massimo per vincerle tutte. Contro la Fiorentina è stato un pareggio positivo, loro hanno un'identità di gioco chiara. Abbiamo avuto buon possesso a tratti, ma in altri momenti è stato più arduo; tuttavia, abbiamo mostrato carattere. Forse, in alcune situazioni, potevamo fare meglio tecnicamente".