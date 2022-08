Atalanta, Toloi: “Cercato dalla Roma? Non guardo le notizie”

"Io cercato dalla Roma? Qui mi sento a casa: neanche guardo le notizie". Queste sono le parole di Rafael Toloi a L'Eco di Bergamo in merito ad un possibile interessamento dei giallorossi per lui. Il difensore dell'Atalanta, ex Roma, aggiunge: "Sono stato 40 giorni in Brasile, non ho guardato niente di calcio. Sono molto felice qua, è la mia ottava stagione a Bergamo: ho vissuto tanti bei momenti e spero di viverne ancora di più".