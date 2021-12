Atalanta-Roma, Dzeko in tribuna ad osservare i suoi ex compagni – FOTO

Dopo la vittoria di ieri contro la Salernitana, il calciatore bosniaco si è diretto sugli spalti del Gewiss Stadium per il match delle 15

Un ospite speciale al Gewiss Stadium. Edin Dzeko oggi era presente in tribuna dello stadio di Bergamo, per vedere i suoi ex compagni sfidare l'Atalanta. Il bosniaco ha portato fortuna alla Roma, e ha potuto osservare da vicino anche la doppietta di Abraham, il numero nove che ha preso il suo posto sotto la guida di Mourinho. Il calciatore dell'Inter ieri ha trionfato sul campo della Salernitana ma non è andato a segno. Ad oggi la sua avventura in nerazzurro è già nettamente più prolifica dell'ultima stagione in giallorosso. Prova evidente del fatto che il rapporto tra giocatore e società, fosse giunto al capolinea.