Atalanta, ripresa degli allenamenti in vista della Roma. A parte Malinovskyi

Non ci sarà sicuramente Toloi, ma tornano a disposizione Demiral e Djimsiti

L'Atalanta torna in campo al Centro Bortolotti per iniziare la preparazione della sfida alla Roma prevista per sabato alle 18. Malinovskyi ha lavorato a parte rispetto al resto del gruppo, ancora alle prese con il problema al polpaccio destro che gli ha impedito di prendere parte alla gara contro la Sampdoria. Il direttore generale Marino nel post-partita aveva professato un cauto ottimismo riguardo la sfida dell'Olimpico. Gasperini dovrà fare sicuramente a meno di Toloi, squalificato per il giallo rimediato nell'ultima giornata di campionato, ma ritrova Demiral e Djimsiti. I difensori hanno scontato la penalità inflitta dal Giudice Sportivo e saranno regolarmente a disposizione del tecnico.