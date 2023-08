Atalanta, l’infortunio di El Bilal Touré può bloccare la cessione di Zapata

Prima ancora dell'inizio del campionato, l'Atalanta deve già fare i conti con il primo infortunio grave della stagione. Gli esami ai quali si è sottoposto il neo arrivato El Bilal Touré, hanno evidenziato la rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro. Non sono ancora chiari i tempi di recupero ma l'attaccante maliano rimarrà ai box per le prossime settimane. Questo infortunio potrebbe complicare anche i piani della Roma che nelle ultime settimane stava trattando con la Dea per Duvan Zapata. Lo stop di Touré potrebbe portare Gasperini e la dirigenza nerazzurra a decidere di non privarsi del colombiano la cui trattativa per l'arrivo in giallorosso si era comunque raffreddata.