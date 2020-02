Atalanta, Gollini: “Battiamo Fiorentina e Roma. Vogliamo restare in alto”

Sorpassi e controsorpassi. Si presenta così la sfida tra Atalanta e Roma per il quarto posto. I giallorossi dovranno rimettere in moto la loro vettura già da domani con il Bologna, per cercare di arrivare allo scontro diretto con i nerazzurri della settimana prossima senza perdere terreno. Lo ha ribadito anche il giovane portiere della Dea, Pierluigi Gollini, che ha parlato in occasione della presentazione dell’Atalanta agli ESport di Fifa e Pes. Queste le dichiarazioni del nerazzurro: “Quella con la Fiorentina sarà una partita molto importante, non parlerei di conto in sospeso del match di Coppa Italia, lo è fino a un certo punto. Contano solo i tre punti, vogliamo vincere, sia con i viola che contro la Roma. Se pensiamo già alla gara di Champions con il Valencia? Assolutamente no, sarebbe sbagliato pensare alla Champions League adesso. Dobbiamo concentrarci sul campionato, pensiamo alla Fiorentina e alla Roma. Anche perché vogliamo tornare in Europa, vogliamo restare in alto in classifica”.