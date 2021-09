Atalanta, Gasperini: “Mou ha dato entusiasmo alla Roma, ha ampi margini di crescita”

Le parole del tecnico nerazzurro: "Napoli e Milan in questo momento sono le squadre più titolate, anche i giallorossi stanno segnando tanto"

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini se la vedrà in campionato contro la Salernitana. Alla vigilia della sfida il tecnico della Dea ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti argomenti anche la Roma di Mourinho: "Il Napoli è fortissimo, ha una batteria di attaccanti notevoli, ti danno possibilità anche di recuperare. Il Milan, anche se giocare a Liverpool è molto difficile, devi anche avere un po’ di fortuna per restare in partita. In questo momento sono le squadre più titolate, anche la Roma sta segnando tanto. Mourinho ha dato entusiasmo a una grande piazza, ma hanno ampi margini di crescita. Anche la Juve, che è partita male, e la Lazio di Sarri. Ma anche le altre squadre come Sassuolo e Fiorentina”.