Atalanta, allenamento in vista della Roma: domani mattina la rifinitura

Atalanta al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia alla vigilia della sfida con la Roma. Domani - riporta il sito ufficiale della Dea - è invece in programma al mattino la rifinitura a porte chiuse, poi alle 20.45 il fischio d’inizio della partita con i giallorossi al Gewiss Stadium. Uno scontro diretto per la corsa Champions, con i nerazzurri probabilmente all'ultima chiamata vista la distanza in classifica che si allargherebbe in maniera incolmabile.