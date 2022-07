Ascoli, Bucchi: “Battere una grande è bellissimo, ma la sfida non è veritiera”

"Ovviamente la vittoria ci fa piacere, vincere contro una grande è sempre bellissimo. - ha detto Cristian Bucchi , tecnico dell'Ascoli al canale tv dei bianconeri - Ma non dobbiamo farci deviare da una sfida non veritiera. Ho visto cose positive e tante cose su cui dobbiamo lavorare. Mi è piaciuta la compattezza, quello sicuramente. Siamo riusciti a far giocare praticamente tutti, abbiamo dato spazio anche a dei giovani molto bravi e questo mi ha fatto piacere. Ho visto giocatori che stanno migliorando di condizione, ci sono state delle cose positive ma ripeto: è una partita neanche d'agosto, prendiamola con la dovuta cautela".

"Con queste squadre qua si corre parecchio. Inoltre c'era anche un gran caldo. Credo che nel calcio moderno e soprattutto in questa stagione bisogna lavorare bene e con continuità, cercando di non perdere i calciatori per infortunio. E poi giocare, perché giocando vedi le cose che riescono meglio e quelle su cui bisogna lavorare. Mi dispiace però per le poche partite che abbiamo fatto, questa è stata la prima che può considerarsi vera".