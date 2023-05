Argentina, il ct Scaloni non convoca Dybala per le amichevoli in Asia e Cina

L'Argentina, Nazionale Campione del Mondo, torna in campo dopo il tripudio di Qatar2022. A pochi mesi dalla coppa alzata nella finale contro la Francia, la squadra del commissario tecnico Scaloni sarà impegnata in alcune amichevoli estive in Asia e Cina. Il ct ha diramato la lista dei convocati e, in essa, non è presente l'attaccante giallorosso Paulo Dybala. Probabilmente, la scelta è dovuta anche al fatto che il numero 21 della Roma non sta al meglio dal punto di vista fisico. La Selección se la dovrà vedere contro l'Australia il 15 giugno, a Pechino, in Cina. Poi sarà tempo di far visita all'Indonesia domenica 18 giugno o lunedì 19. Tali partite saranno utili a Scaloni per prepararsi al meglio in vista del girone sudamericano di qualificazione alla prossima coppa del mondo.