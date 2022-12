Argentina-Croazia, Totti ospite d’onore: insieme a lui anche Cristian

Le stelle del calcio stasera illuminano il Lusail Stadium di Doha, dove da poco è cominciata la prima semifinale tra Argentina e Croazia. Ce n'è una che invece illumina gli spalti ed è quella di Francesco Totti che insieme al figlio Cristian sta assistendo alla partita. La foto che li ritrae sorridenti insieme in uno stadio gremito, l'ha pubblicata proprio il figlio del capitano con tanto di tag e cuore rosso per il papà. "Ce la porto io l'Italia in Qatar", così aveva dichiarato Totti in una diretta instagram prima dell'inizio del mondiale. Detto fatto.