Aramu: “Venivamo da un momento così così, è una vittoria importante”

"I tifosi sono fantastici e sono la nostra forza. Prova maiuscola, dobbiamo continuare con questa mentalità perché i risultati si vedono"

Raccontaci questa atmosfera… Incredibile, noi che giochiamo viviamo per gli stadi pieni. I tifosi sono fantastici e sono la nostra forza

In casa segni tanto, devi cominciare a segnare in trasferta… Lavoro per fare gol e aiutare la squadra. Se le occasioni arriveranno anche fuori mi farò trovare pronto. Dobbiamo continuare su questa squadra