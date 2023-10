Aouar: “Le parole di Mourinho mi motivano. Felice del gol contro il Cagliari”

Houssem Aouar è arrivato nella giornata di ieri in Algeria per raggiungere la propria nazionale. Il centrocampista della Roma ha risposto a delle domande dei cronisti presenti in aeroporto. Queste le sue parole su Mourinho e sul calcio italiano: "È stato un match complicato. In Italia c'è molta intensità, aggressività e tattica. Abbiamo vinto questa partita perché avevamo bisogno di punti. Sono contento anche di aver segnato, così arrivo in nazionale in forma e spero di portare alla nazionale quello che so fare. Le parole di Mourinho mi hanno motivato? Sì, sempre".