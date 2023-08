Aouar: “Dobbiamo migliorare in difesa, ma meritavamo di vincere. Un onore essere qui”

Dopo una stagione come quella che hai vissuto tu quanto è difficile ritrovare la condizione? "Ho bisogno di tempo per ritrovarla. Piano piano sarò pronto per questa squadra e credo che abbiamo una grande squadra con grandi giocatori. Dobbiamo fare meglio. Sarò pronto per la stagione"

Sei un tuttocampista. “Mi piace giocare con la palla a uno o due tocchi. Come ho già detto sono contento della mia prima partita ma credo che devo fare ancora meglio per la squadra e per i tifosi. Oggi è stato\ incredibile all’Olimpico. Sono fiducioso".

Vivere la partita all’Olimpico è tutta un’altra cosa. “È un onore per me giocare per questa maglia. È un grande club con una grande squadra e con tifosi unici. Spero di fare una grande stagione per loro”.

AOUAR IN CONFERENZA STAMPA

Come ti sei trovato?Pensavi di essere già su questo livello? Hai preso anche tanti applausi. “Fisicamente è stato difficile, perché oggi era molto caldo. Era anche un nuovo calcio, devo imparare a conoscere la Serie A. Anche l’anno scorso è stato complicato per me, ho bisogno di tempo anche fisicamente, ma credo che dopo questa partita sono fiducioso per la stagione”.

Qual è il tuo ruolo in campo? I tuoi piedi possono essere un valore aggiunto su calcio piazzato? “Non ho una posizione che mi piace di più. Posso giocare in tante posizioni, sono un calciatore di squadra, sono a disposizione del mister. Sono pronto per giocare mezzala o attaccante, non è importante”.

Avete sentito la mancanza di Mourinho? “Ovviamente è meglio per noi quando il mister è in panchina, ma ora dobbiamo fare senza. Il mister ha parlato con noi prima della partita, dobbiamo fare così e credo che siamo pronti anche senza di lui”.

Nel calcio moderno servono rose ampie. Si è visto oggi che la Roma ha tante soluzioni: tu con le tue caratteristiche come convivi col fatto che il posto devi conquistartelo sempre? “Normale che ci sia questa concorrenza alla Roma. La Roma ha grandi ambizioni e con tante pressioni, con grandi giocatori. Sta a noi dare sempre il massimo in allenamento, avere tanti grandi giocatori però è un vantaggio e non un limite”.

Stavolta hai giocato senza Pellegrini e Dybala. “Giocare senza di loro è sempre difficile, sono importanti per la squadra. Ma la prossima ci saranno, spero che vinceremo la prossima partita per i tifosi, per il mister e anche per noi”.