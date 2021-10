Andreazzoli: “Forte appartenenza alla Roma, questa è stata casa mia”

"Vivendo 12 anni in famiglia ti rimane dentro qualcosa di particolare, sono sensazioni che non puoi dimenticare"

E' stato 12 anni qui, quando arriva come si sente? Credo sia stata casa mia, sento l'appartenenza alla Roma forte. Vivendo 12 anni in famiglia ti rimane dentro qualcosa di particolare, sono sensazioni che non puoi dimenticare.

L'ha più visto l'Aurelio di Taddei o qualcuno le ha chiesto consigli? Intanto se qualcuno chiede consigli non deve essere a me ma a Taddei e poi come sempre accade nel calcio si viene ricordati più per le stupidaggini che per le cose serie