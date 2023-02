Andrade: “Mourinho sa che quando avrà voglia potrà allenare il Portogallo”

Jorge Andrade, ex difensore di Juventus e Porto, ha parlato a TMW. Tra i vari argomenti tratatti si è soffermato anche su Mourinho e Pinto: "Qui tutto si ferma quando si parla di Mourinho, è un idolo ed è l'allenatore portoghese più grande di sempre. Ha vinto la Conference, ha dato alla Roma un titolo, è un tecnico perfetto: sta facendo bene, sta portando la squadra in Champions. Non dimentico Rui Patricio, un altro idolo per noi. Tiago sta facendo quello che doveva fare: ha preso un grande allenatore e adesso speriamo che possano fare sempre di più".