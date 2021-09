Ancelotti ha provato a interrompere il prestito di Mayoral alla Roma

Mourinho ha voluto trattenere l'attaccante spagnolo, che aveva offerte da Fiorentina e Crystal Palace

Borja Mayoral è stato davvero vicino a lasciare la Roma la scorsa estate. Gli arrivi di Abraham e Shomurodov e le offerte di Crystal Palace e Fiorentina hanno fatto vacillare l'attaccante spagnolo. Secondo il quotidiano AS, Carlo Ancelotti avrebbe cercato di interrompere il prestito del giocatore ai giallorossi per il timore che possa trovare poco spazio, ma ogni tentativo di un addio anticipato sarebbe stato bloccato da Jose Mourinho. Il tecnico portoghese non ha dato molto chanches all'ex Merengue finora, ma ha spiegato l'importanza di avere tre centravanti: "Tenerne solo due sarebbe un rischio". Per questo motivo Mayoral resterà a Trigoria almeno fino a giugno prossimo, con la speranza di trovare minuti importanti e dimostrare di non essere la terza scelta.