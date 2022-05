Mancini salta il Venezia: ammonito contro la Fiorentina, era diffidato

Il difensore della Roma è al quattordicesimo giallo in stagione, ed è il giocatore con più ammonizioni in Serie A

Brutte notizie per José Mourinho: Gianluca Mancini salterà la prossima partita. Il difensore della Roma, infatti, è stato ammonito durante la partita contro la Fiorentina, era diffidato e quindi non ci sarà contro il Venezia all'Olimpico sabato. Per lui è il quattordicesimo giallo in stagione, nessuno ha preso più ammonizioni di lui in Serie A.