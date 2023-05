Amiri: “Sono senza parole, siamo stati superiori. Volevamo vincere per i tifosi”

Amiri, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha parlato ai canali ufficiali del club tedesco dopo la sfida contro la Roma: "Sono senza parole per come siamo stati eliminati nelle due partite. Eravamo superiori, non aver segnato un gol è una cosa amara". Queste le prime parole dell'ex Genoa che ha poi proseguito: "Ho avuto la sensazione che fosse la partita più importante, a parte la finale. Volevamo restituire la vittoria ai tifosi per quello che hanno fatto qui e si aveva la sensazione che non fosse finita. Ma ora è ancora più amaro". Amiri ha poi concluso rispondendo alla domanda della giornalista che chiedeva se si portasse dietro ricordi positivi di questa esperienza: "Sì, certo. È bello essere in semifinale, ma..."