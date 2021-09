Amelia: “Mourinho farà bene alla Roma. Per lo scudetto non vedo una favorita”

"Giallorossi da scudetto? Li metti insieme alle altre squadre"

Formato nelle giovanili della Roma con la quale ha vinto anche uno scudetto da terzo portiere, Marco Amelia vanta anche un Mondiale nella propria bacheca dei trofei. L'ex estremo difensore tra le altre di Livorno, Genoa e Milan, intervistato da TMW, ha detto la sua sulla Serie A e sulle favorite per la lotta scudetto, parlando anche della Roma e di Mourinho: "Le prime due giornate hanno fatto capire come sarà il campionato, entusiasmante. Le prime sette squadre si sono confermate, a parte Juve e Atalanta che però recupereranno. Abbiamo nuovamente le sette sorelle e le due romane faranno bene. Il ritorno di Mourinho farà bene all'Italia e alla piazza di Roma. Giallorossi da scudetto? Li metti insieme alle altre. Non vedo una grande favorita, l'Inter ha cambiato allenatore e ha perso Lukaku, sostituendolo però alla grande. Metto tutte alla pari le sette sorelle, anche la Roma, che ha un grande allenatore".