‘Amami e Basta’, torneo benefico di padel per i centri antiviolenza della capitale

La Roma ancora al fianco delle donne nel terzo anno della campagna 'Amami e Basta'. In vista della 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne', in calendario il prossimo 25 novembre, la community dell’ASRoma, formata da Roma Club, ASD, scuole e parrocchie, rinnova il proprio impegno nel contrasto di questo fenomeno sempre più drammatico e diffuso. Come si legge sul sito ufficiale del club giallorosso, nell’ambito della campagna 'Amami e Basta', l’AS Roma, in collaborazione con Roma Capitale, ha organizzato un torneo benefico di padel. Il ricavato dell’evento, che si è svolto presso il Circolo Sportivo Hill23 alla presenza di Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina e di Titti Di Salvo, presidente del IX Municipio, sarà devoluto interamente alle case rifugio gestite dai centri antiviolenza di Roma Capitale. Ai vincitori del torneo sono andate alcune maglie autografate dai calciatori giallorossi.