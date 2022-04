Amadeus: “Inter-Roma decisiva per Scudetto e corsa Champions. Sarà uno spettacolo”

"Ho provato gelosia quando hanno detto che Jose Mourinho era della Roma, non mi aspettavo tornasse in Italia" ha detto il conduttore

Amadeus, tifosissimo dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di New Sound Level nella trasmissione 'Il Diabolico e il Divino' per parlare della sfida che attende i suoi nerazzurri contro la Roma di Mourinho. Queste le sue parole:

Tu hai chiamato tuo figlio Josè in onore di Mourinho, chi è Josè Mourinho per Amadeus? “Non mi aspettavo tornasse in Italia. Tira fuori il meglio dai suoi giocatori, è un vero leader. Ho provato gelosia quando hanno detto che Jose Mourinho era della Roma, non mi aspettavo tornasse in Italia. Ci sta però che una tifoseria è una squadra importante come la Roma abbia attratto il Mister e alla fine me ne sono fatto una ragione. I tifosi della Roma lo amano come lo abbiamo amato noi interisti, è carismatico, intelligente, un vero leader che riesce sempre a tirar fuori dai propri giocatori il meglio".

Sulla partita. "Inter-Roma partita apertissima, l’Inter per lo scudetto e la Roma per la Champions. Sarà uno spettacolo, come piace ai due allenatori. Mi aspetto due squadre in ottima forma, l’Inter dopo la vittoria contro la Juventus è come resuscitata dopo quel derby perso con il Milan a febbraio che aveva rotto qualche meccanismo ed è tornata l’Inter che conoscevamo. La Roma sta bene, ha giocato alla grande contro il Napoli e quindi sarà una partita apertissima. Tutti gli obiettivi sono aperti per entrambe, se la giocheranno a viso aperto come piace ai due allenatori".

Su Sanremo. "I Maneskin stanno dimostrando il loro valore, complimenti a loro. Blanco e Mahmood, ora l’Eurovision. Dire che me lo aspettavo può essere scontato, ma i Maneskin sono veramente fortissimi e lo stanno dimostrando in tutto il mondo, sono richiesti in tutti i maggiori show e si stanno gestendo in una maniera perfetta: non posso che fargli i complimenti. Blanco è un ragazzo fortissimo, al Festival con Mahmood hanno fatto qualcosa di spettacolare e spero che verrà riconosciuto il loro talento anche all’Eurovision".