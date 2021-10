Allegri smentisce Mourinho: “Se uso sempre gli stessi a gennaio li devo buttare”

Il tecnico della Juventus in conferenza stampa ha detto la sua sul turnover

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, ha tirato una frecciatina a Mourinho e alla sua tanto chiacchierata decisione di mettere in campo solo i titolatissimi. I due allenatori hanno idee diverse: Allegri ruota tutti i giocatori della sua rosa mentre lo Special One si fida solo di 13/14 giocatori. Il tecnico toscano ha affermato: “Se giochiamo sempre con gli stessi, il 15 gennaio li butto via. Dobbiamo arrivare a 57 partite. In più vengono da un anno e mezzo di Covid, hanno fatto l’Europeo: sono ragazzi, non motorini. Ogni tanto vanno lasciati a riposo, è una questione non solo fisica ma mentale". Parole che rimandano alla presa di posizione del tecnico portoghese che, dopo la brutta sconfitta in Conference League per 6-1, ha deciso di non far scendere in campo chi non è all'altezza.