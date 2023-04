Aldair esalta la Roma dopo la vittoria contro il Feyenoord: “Serata da romanisti”

Nessuno si è voluto perdere la partita tra Roma e Feyenoord, infatti ieri tra i 67 mila presenti all'Olimpico c'erano tanti personaggi dello spettacolo ed ex leggende giallorosse. Da Boniek a Totti e De Rossi, passando anche per Aldair che quest'oggi sui propri account social ha ringraziato la squadra per la grande vittoria: "Complimenti a tutti ragazzi. Una serata da romanisti. Forza Roma". Questo il messaggio di "Pluto" che nei giorni scorsi era tornato anche a Trigoria per far visita a quella che per 13 anni (dal 1990 al 2003) è stata casa sua.