Aldair e gli auguri a Zago: “Speriamo di poter festeggiare anche stasera”

"Pluto" non riesce a trattenere le emozioni in vista della partita di questa sera, nemmeno quando augura buon compleanno all'ex compagno di squadra

E' ufficialmente iniziata la marcia di avvicinamento alla fondamentale sfida di questa sera tra Roma e Bayer Leverkusen valida per il ritorno delle semifinali di Europa League. Sui social sono molti i tifosi che attendono impazienti il fischio d'inizio (ore 21) anche quelli d'eccezione come Aldair. Sul proprio profilo Instagram, "Pluto" ha voluto fare gli auguri di compleanno al suo ex compagno Zago con un chiaro riferimento però alla sfida di questa sera: "Auguri amico mio, speriamo di poter festeggiare così anche stasera". L'attesa per la partita sta accomunando tutti: grandi, piccoli, tifosi "normali" e vip.