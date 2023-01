Al ‘Maradona’ scontro tra titani: Roma prima sul Napoli nelle prime quattro del 2023

Non sarà uno scontro diretto per lo scudetto come dice Spalletti, ma di certo quello tra Napoli e Roma di stasera è il match tra le due squadre migliori di questo inizio di 2023. E in questa speciale classifica composta da quattro giornate, quelle appunto giocate nel nuovo anno, in testa non c'è la squadra azzurra ma quella di José Mourinho. Sono infatti 10 i punti totalizzati dai giallorossi: tre vittorie contro Bologna, Fiorentina e Spezia, un pareggio contro il Milan. Per i partenopei, invece, primi in classifica con un distacco enorme, i punti sono stati nove, a causa della sconfitta contro l'Inter nella prima del 2023. Un ko che non ha scalfito la corsa scudetto del Napoli mentre la Roma è più che mai in gioco per la Champions League. In testa, in realtà ci sarebbe l'Atalanta che però ha fatto 11 punti in cinque partite, dal momento che ha già giocato e vinto ieri con la Samp. Considerando invece le prime quattro giornate del 2023, le stesse di Napoli e Roma, la squadra di Gasperini è a quota 8 insieme all'Empoli. I giallorossi sono ripartiti alla grande, lo dicono i numeri, ora cercano la conferma in un big match, magari anche per 'vendicare' la sconfitta dell'andata.