Al concerto di Tommaso Paradiso con la maglia della Roma: “Ti ha mandato Friedkin”

Il cantante, noto tifoso della Lazio, ha dato vita a un siparietto divertente con un fan vestito con la maglia giallorossa in prima fila: "Potresti anche toglierla..."

Il derby a Roma non riposa mai. Le due stracittadine stagionali sono andate in archivio con una vittoria per parte, ma le 'schermaglie' continuano tutto l'anno. Qualche giorno fa, al concerto di Tommaso Paradiso, c'è stato un divertente siparietto tra il cantante (ed ex leader dei TheGiornalisti) e un tifoso giallorosso che era posizionato in prima fila. Fin qui nulla di strano, se non per il fatto che il fan in questione indossava una maglietta della Roma. Una provocazione - ironica, ovviamente - vera e propria, visto che Tommaso Paradiso è uno dei tifosi vip della Lazio più celebri. Il cantante ha notato questo fan, è andato a stringergli la mano e lo ha scherzosamente rimproverato: "Certo, potresti toglierla, tutto il concerto con questo giallorosso davanti agli occhi..." Poi Paradiso ha rincarato la dose, sempre in un clima divertente, chiedendo: "Dì la verità, ti ha mandato Friedkin?" E dopo una breve pausa, l'artista ha aggiunto: "Anzi Lotito...Tanto è la stessa cosa. Ti ha mandato Lotito qui con la maglietta della Roma". Poi il gran finale, con Paradiso che dedica addirittura una canzone a questo tifoso in prima fila.