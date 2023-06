Ajax, Mislintat: “Tahirovic è un grande talento e ha mentalità”

Le sue parole: "Tra pochi giorni verrà ad Amsterdam per le visite mediche e per completare le questioni contrattuali"

Tahirovic è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Ajax. Pinto ha piazzato la prima cessione in queste ore e il centrocampista bosniaco giocherà in Olanda. Dopo il comunicato dell'accordo trovato ha parlato il direttore sportivo del club biancorosso. Queste le parole di Sven Mislintat: "Benjamin è un centrocampista forte ed è uno che tiene la palla. È un grande talento con una grande mentalità. Tra pochi giorni verrà ad Amsterdam per le visite mediche e per completare le questioni contrattuali con noi".