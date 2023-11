Aia, Maresca: “Ho preparato Inter-Roma pensando ai fischi per Lukaku”

Il match del Meazza tra Inter e Roma è stato caratterizzato da un ulteriore scia di polemiche dovute al ritorno di Lukaku davanti ai suoi ex tifosi. Il clima è stato incandescente e anche l'arbitro della sfida, Fabio Maresca , ha dovuto fare i conti con i fischi per il belga. Il direttore di gara, ai microfoni di SkySport, ha dichiarato: " C'era una partita importante che mi ha visto impegnato, quella tra Inter e Roma e oltre a questo c'era anche la questione Lukaku. La stavo preparando pensando anche a questo. Viviamo emozioni anche al di fuori del terreno di gioco, serve restare lucidi, un allenamento mentale e trovare degli ancoraggi e un programma mentale. Questo è quello che mi aiuta maggiormente ".

