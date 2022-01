Agostinelli: “La Roma ha problemi di motivazioni e carattere, mi ha deluso”

L'ex calciatore e opinionista ha parlato dei problemi caratteriali dei giallorossi: "Ma certi allenatori vanno aspettati di più"

La Roma col Cagliari è tornata a vincere, ma non a convincere fino in fondo. Il gioco espresso dalla squadra di Mourinho lascia qualche perplessità, ma soprattutto è una certa mentalità che sembra mancare: "Che certi tecnici bisogna aspettarli di più è normale. Ho visto problemi motivazionali, non ha giocato proprio in alcune partite". A parlare a 'TMW Radio' è Andrea Agostinelli, ex calciatore e allenatore ora opinionista:"L'aspetto caratteriale di questa Roma è quello che mi ha deluso di più. Ed è strano per una squadra di Mourinho, perché la grande caratteristica del portoghese è proprio quella di motivare i suoi giocatori".