Afena-Gyan fa impazzire i tifosi in Ghana: “Che giocatore, è il nostro futuro”

Grandissimo debutto per il giovane di Mourinho. La prestazione di ieri sera infiamma il web

È un sì per tutti, romanisti e non solo. Felix Afena Gyan ieri sera ha convinto i tifosi del Ghana con la sua prestazione contro la Nigeria. Un debutto con i fiocchi secondo i tanti sostenitori della sua nazionale che da ieri sera lo stanno riempiendo di complimenti sui social: "Che giocatore, è lui il nostro futuro". L'impressione è quella che "l'attaccante sia molto promettente" ma quello che ha colpito maggiormente è stata la sua grinta in campo: "La tenacia di questo ragazzo è fantastica". L'unica preoccupazione della serata era stato un piccolo infortunio poco prima della fine del match: "Com'è la situazione degli infortuni di Afena Gyan?" si chiedono sul web. Nulla di preoccupante, il giovane giallorosso questa mattina ha già rassicurato tutti su Twitter: "Sto bene".