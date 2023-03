Adani: “Mourinho capopopolo, ma oggi vince solo chi gioca bene”

L'ex calciatore oggi commentatore tv: "La Roma? Più che per il tecnico ho rispetto per i tifosi della Roma che riempiono lo stadio nonostante tutto"

"Andare allo stadio è un grande atto d'amore, il più grande. Come diceva Camus, non c'è posto al mondo dove l'uomo è più felice. Ho rispetto per Mourinho, è un capopopolo. Ma ne ho di più per i tifosi della Roma, per la fedeltà alla loro squadra" dice Lele Adani intervistato da Silvia Scotti su repubblica.it.