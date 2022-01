Abraham: “Voglio fare più gol. Mourinho mi ha convinto a venire a Roma”

Le parole del numero 9 giallorosso: “ Nel primo tempo non siamo partiti bene. Il mister ci aveva messo in guardia e sapevamo che erano una buona squadra ma non siamo entrati con la testa giusta”

Tammy Abraham, autore del gol del 2-1 per la Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Per l’attaccante inglese si tratta della 15esima rete stagionale. Prima in Coppa Italia, i giallorossi si sfideranno ai quarti di finale l’Inter di Inzaghi.

Qual è stata la differenza tra il primo e il secondo tempo? “Nel primo tempo non siamo partiti bene. Il mister ci aveva messo in guardia e sapevamo che erano una buona squadra ma non siamo entrati con la testa giusta. Nella ripresa grazie agli ingressi di Vina, Mkhitaryan e Zaniolo la partita è cambiata”.

Quindicesimo gol per te. Sei soddisfatto? “E’ un buon bottino ma voglio di più. Gioco in una squadra che crea molto e la voglio aiutare il più possibile grazie alle mie reti”.

Quale posizione preferisci? Giocare con Zaniolo oppure nel 4-3-3? “Mi piace giocare con Zaniolo per quelle che sono le sue caratteristiche. E’ un giocatore che mi capisce e mi apre spazi. Posso giocare in tanti moduli e faccio quello che mi chiede il mister”.

Quanto è stato importante parlare con Mourinho durante la trattativa e cosa ti ha detto per scegliere la Roma? “E’ stato decisivo il ruolo del mister. La prima cosa che mi ha chiesto è stata se preferivo restare in Inghilterra con la pioggia o venire qui a Roma con il sole. Mourinho è un vincente e lo sono anche io. La Coppa Italia è un nostro obiettivo e può essere un trofeo che vogliamo conquistare”.

“Questa è una competizione che vogliamo vincere. E’ un’opportunità di portare a casa un trofeo, la partenza non è stata buona ma nel secondo tempo con le sostituzioni abbiamo ribaltato la gara. Per me è importante fare gol per aiutare la squadra, è il mio lavoro. Mi aiutano molto e mi danno la possibilità di segnare. E’ bello sentire la fiducia di tutti, da quando sono qui mi sono innamorato di Roma e i tifosi mi fanno sentire come in una famiglia. Oggi è stato uno spettacolo quando cantavano il mio nome. Li amo e li apprezzo e spero che continueranno a supportarmi”.