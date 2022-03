Abraham pazzo anche del Colosseo: “Incredibile” – FOTO

Il centravanti inglese ha scoperto anche il simbolo della capitale per eccellenza e ha condiviso un video sui social

Tammy Abraham si sta prendendo sempre di più la Roma, ma soprattutto è ogni giorno più attaccato alla città, oltre che alla sua gente. Il centravanti inglese solo ieri condivideva la meraviglia per il tramonto capitolino, oggi invece ne ha approfittato per scoprire anche il Colosseo, con una visita all'interno dell'Anfiteatro Flavio. "Incredibile", ha scritto Abraham nella breve panoramica condivisa sui social del simbolo di Roma per eccellenza. L'ex Chelsea è sempre più decisivo in campo, a suo agio sia con la porta avversaria - i gol ne sono una dimostrazione lampante - che con questa città e i tifosi giallorossi.