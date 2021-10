Abraham non molla e punta la Juve: “Per domenica spero di esserci”

Domani ci sarà il test decisivo per sapere se ci sarà o meno a Torino ma l'ex Chelsea sembra positivo

Dopo le terapie svolte questa mattina a Trigoria, a seguito della distorsione alla caviglia destra, Abraham ha detto a Sky Sport che si sente "speranzoso" per la sua presenza nella partita di domenica contro la Juventus. L'attaccante infatti è ritornato infortunato dagli impegni con la sua Inghilterra e non si è allenato con i compagni. Domani ci sarà il test decisivo per sapere se ci sarà o meno a Torino ma l'ex Chelsea sembra positivo.