Abraham non dimentica il Chelsea, auguri social all’ex compagno Chilwell

Abraham ricorda il periodo al Chelsea con una storia instagram per augurare buon compleanno al suo ex compagno Chilwell

Tammy Abraham è uno dei calciatori più attivi sui social. Oggi tramite una storia Instagram ha voluto augurare un buon compleanno ad un suo ex compagno, Ben Chilwell. I due hanno giocato e vinto insieme al Chelsea, prima del trasferimento dell'attaccante inglese nella Capitale. La foto scelta da Abraham ritrae i due in compagnia di Billy Gilmour, con indosso la medaglia della Champions League vinta in finale contro il Manchester City lo scorso anno.