Abraham: “Nel secondo tempo atteggiamento sbagliato, Mourinho ci aveva avvisato”

Le parole dell'inglese a fine match

Doppietta per te oggi, ci tenevi tanto… Voglio aiutare la squadra il più possibile con gol e assist. Per fortuna nell’ultimo periodo ne abbiamo fatti tanti, dobbiamo continuare così.

"Sono contento di aver segnato e di aver aiutato la squadra a vincere la partita. Potevamo pareggiare o anche perdere. Gli abbiamo concesso due gol. Dobbiamo continuare a migliorare, stare concentrati. Per me è un grande onore segnare per questo grande club. La Roma e i tifosi mi fanno sentire a casa dal primo giorno, gli dedico questi gol. Sono contento per il gol di Zaniolo e dobbiamo continuare a fare questo tipo di partite".