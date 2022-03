Abraham innamorato di Roma: ecco la dedica alla città – FOTO

L'ennesima dichiarazione d'amore dell'inglese alla città

Dal suo arrivo Abraham si è calato alla perfezione nell'ambiente romano. L'attaccante ha ribadito il suo amore per la città di Roma con una storia Instagram in cui ha immortalato il tramonto della Capitale. "Che città" la semplice frase che ha scelto per decorare lo scatto. Del resto, questa è solo l'ultima delle dichiarazioni d'amore dell'inglese: "Mi sono innamorato di Roma e dei romanisti dal primo giorno, è casa mia" aveva detto dopo aver deciso la sfida contro lo Spezia con un rigore all'ultimo respiro. Legame reso ancora più saldo dall'affetto reciproco che lo unisce ai tifosi conquistati a suon di gol. L'inglese non rinuncia mai a scattare selfie e filmare autografi, come successo ieri a Udine, è non di rado al termine delle partite si avvicina agli spalti per regalare le maglie a coloro che seguono la squadra in lungo e in largo.