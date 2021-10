Abraham è tornato a Roma, ora gli accertamenti

L'infortunio del centravanti con l'Inghilterra tiene in ansia i giallorossi in vista della partita contro la Juventus

L'infortunio di Tammy Abraham con l'Inghilterra tiene in ansia la Roma in vista della partita contro la Juventus, in programma domenica sera. Il centravanti giallorosso si è fatto male ieri alla caviglia, è uscito zoppicando dopo 15 minuti di gara nel finale. Abraham oggi intorno alle 17:00, afferma Sky Sport, è rientrato nella Capitale con un volo da Londra prima di sottoporsi agli esami che stabiliranno l'entità dell'infortunio. Il centravanti ex Chelsea non è nuovo a problemi alla caviglia, infatti questo sarebbe il terzo dopo i due in Blues.