Abraham amareggiato sui social: “Giornata frustrante, bello riavere i tifosi”

Il numero 9 giallorosso commenta su instagram la partita tra Roma e Genoa commentando anche il ritorno allo stadio dei tifosi romanisti

Tammy Abraham tramite una storia Instagram ha condiviso le sue emozioni dopo Roma-Genoa: "Giornata frustrante ma è sempre bello riavere i tifosi". Questo il commento dell'attaccante inglese che, dopo il gol di Zaniolo, aveva già pregustato quella che sarebbe stata la terza vittoria consecutiva in campionato per la Roma, fondamentale per non perdere contatto con la Champions League.