Abraham al laghetto dell’Eur: dall’Aventino al centro, Roma lo ha conquistato

Il centravanti giallorosso è molto legato ai tifosi, ma anche alla città e alla sua gente: in questi due mesi ha già visitato diversi luoghi della capitale

Tammy Abraham, 'ragazzo di Londra' venuto in Italia per mettersi alla prova, si sta calando sempre di più nella sua nuova vita a Roma. Non solo i tifosi, anche il legame con la città sta diventando più stretto: sia lui che la fidanzata Leah Monroe si stanno ambientando benissimo nella capitale, di cui si stanno ormai innamorando. Nelle prime settimane Abraham ha vissuto in hotel ai Parioli, ma da poco si è trasferito in una casa nel quartiere dell'Eur, senza dubbio più pratico per gli allenamenti a Trigoria. E nel frattempo Tammy ha continuato a girare tutta Roma, dai negozi ai monumenti e i posti più caratteristici con le sue ormai proverbiali passeggiate. Anche oggi l'attaccante giallorosso ha scelto il laghetto dell'Eur per un pomeriggio rilassante dopo una vittoria importante e a pochi giorni da un'altra sfida fondamentale col Milan.