Abbonamenti Roma, Curva Sud in esaurimento: le indicazioni per i tifosi

Redazione

Dopo i problemi tecnici di ieri, la campagna abbonamenti della Roma prosegue a grandi passi. La Curva Sud è quasi in esaurimento. Gli aventi diritto alla prelazione però avranno un piano B. Come spiegato dal comunicato ufficiale del club: "Al raggiungimento della soglia massima consentita nel settore, ai soli possessori di abbonamento Serie A 2019-20 di Curva Sud Centrale/Laterale, con diritto di prelazione verrà consentito, esclusivamente ONLINE a partire da giovedì 14 ottobre alle ore 12:00 e fino a sabato 16 ottobre alle ore 12:00, di procedere all’acquisto nel settore Distinti Sud, allo stesso prezzo di quelli emessi nel settore Curva Sud. L’agevolazione consentirà, non appena la capienza degli stadi verrà ulteriormente ampliata, di poter tornare nel settore di Curva Sud. Durante questa fase, il settore Distinti Sud sarà riservato in prelazione e non disponibile in vendita libera".