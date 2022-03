A Scuola di Tifo, Mkhitaryan: “Anche io sono stato vittima di bullismo e razzismo”

L'armeno ha parlato ai ragazzi di terza media dell’Istituto Comprensivo Regina Elena sui temi del razzismo e bullismo: "Il rispetto è la cosa più importante, dobbiamo aiutare chi è in difficoltà"

Nuovo appuntamento di 'A Scuola di Tifo', la campagna di sensibilizzazione nelle scuole sui temi sociali più importanti organizzata da Roma Cares e dedicata a Willy Monteiro. Stavolta il protagonista è stato Henrikh Mkhitaryan, che ha incontrato telematicamente gli studenti dell’Istituto Comprensivo Regina Elena – 37 ragazzi di terza media – parlando di razzismo, fair play, bullismo e cyberbullismo. "Sono davvero felice – le parole dell'armeno riportate dal sito ufficiale della Roma – di parlare e ascoltare tanti studenti giovani come voi su temi così attuali come il fair play e il razzismo. È troppo importante rispettare l’avversario, credo non esista una sfida senza rispetto. Io cerco già di insegnare a mio figlio quanto sia fondamentale il rispetto, delle persone, ma anche delle piccole cose. Ma il nostro dovere è anche quello di aiutare chi può trovarsi in difficoltà e chi per esempio è vittima di episodi di bullismo e razzismo, come è capitato anche a me. In questo mondo tutti hanno bisogno di aiuto e sostegno e il nostro compito è quello di non voltare le spalle a queste persone”.